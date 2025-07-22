Ekonomik göstergelerin yakından izlendiği 22 Temmuz Salı sabahı, Türkiye piyasaları yeni güne temkinli başladı. Altın fiyatları 4.400 TL sınırında dengelenirken dolar ve euro ise yatay ama yukarı yönlü bir seyir izledi. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve yaklaşan bilanço sezonu, hem güven arayışını artırdı hem de yatırımcıların bekle-gör pozisyonunu güçlendirdi.

Altında kritik eşik test ediliyor!

Güvenli liman olarak görülen altın, hem küresel hem de yerel yatırımcının radarında. Günün ilk saatlerinde gram altın 4.397 TL alış – 4.398 TL satış seviyesinden işlem görerek önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybı yaşadı ancak öğle saatlerinde yeniden 4.405 TL’ye kadar yükseldi.

Çeyrek altın, piyasada 7.036 – 7.191 TL aralığında alınıp satılırken Cumhuriyet altını 28.390 TL’yi aştı. Uluslararası piyasada ons altın ise 3.388 dolar seviyesinde tutunmaya çalıştı.

Finansal analist İslam Memiş, “Altında ikinci yükseliş dalgası başladı. Kasım ayına kadar 4.500 TL seviyesi test edilebilir” diyerek yatırımcıyı uyarırken teknik uzmanlar, ons altının 3.400 doların üzerine yerleşmesi halinde güçlü bir ivmenin gelebileceğini belirtiyor.

Dövizde sakin tırmanış

İstanbul serbest piyasada dolar/TL, güne 40,39 TL alış – 40,42 TL satış aralığında başladı. Güne yüzde 0,07’lik sınırlı bir artışla giren dolar kuru, gün boyu 40,25 ile 40,42 TL arasında dalgalandı.

Euro/TL ise sabah saatlerinde 47,20 – 47,29 TL aralığında işlem gördü. Euro’da da gün içi hareketler, yüzde 0,03’lük sınırlı bir artışı işaret etti.

Uzmanlara göre iç siyasi belirsizliklerin yatışması ve TCMB’nin temkinli duruşunu sürdürmesi TL’nin aşırı değer kaybını frenliyor ancak küresel piyasalarda risk algısındaki artış, dövizin yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Piyasalar ne bekliyor?

Küresel merkez bankalarının para politikası kararları, ABD tahvil faizlerinin seyri ve Çin kaynaklı ekonomik belirsizlikler; altın ve döviz fiyatlarının önümüzdeki günlerdeki yönünü belirleyecek temel faktörler olarak öne çıkıyor.

Özellikle yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın eylül toplantısına kadar olan süreçte gelen her ekonomik veriyi titizlikle izleyeceklerini belirtiyorlar.