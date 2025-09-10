Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ve heyetiyle Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, 2024'te önemli ölçüde artarak 3 milyar dolara yükselen Türkiye ve Portekiz ikili ticaret hacminin 2025 yılında 3,5 milyar dolara yükseltilmesi hedefi ortaya kondu. Görüşmede ayrıca ileriki süreçte ikili ekonomik ilişkileri daha da artırma ve ticaret ortaklığını farklı sektörlerde derinleştirme noktasında atılacak ortak adımlar değerlendirildi. Portekiz hükümetinin gelecek yıllarda yaklaşık 75 milyar dolarlık altyapı, ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konutlar ve haberleşme yatırımlarında, Türk firmalarının aktif rol alması beklentisi vurgulandı.

Görüşmede, küresel ölçekte üstlendiği projelerde edindiği tecrübe ve kapasitesi ile öne çıkan Türk müteahhitlik sektörünün bu yıl ekim ayında Portekiz’e iş heyeti programı, akabinde Bakan Bolat'ın katılımlarıyla iki ülke bakanlarının 2026 yılının başında JETCO Toplantısını gerçekleştirecekleri belirtildi. Portekizli mevkidaşıyla görüşmesinde Bakan Bolat, Türk iş dünyasının Portekiz başta olmak üzere Avrupa Birliği bölgesindeki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki fırsatlara dikkat çekti. (DHA)