Ankara Adliyesi’nde yaşanan skandalda, bir zabıt katibinin savcı oturumu ile sisteme girerek yüzlerce FETÖ dosyasında usulsüz değişiklikler yaptığı ortaya çıktı. İddiaya göre, katip para karşılığı dosyalarda takipsizlik kararı yazdı, bazı dosyaları sildi, malvarlığına yönelik tedbir kararlarını kaldırdı ve şüphelileri tanığa çevirdi.

Gazeteci Murat Ağırel’in haberine göre, bu usulsüzlükler savcılık sisteminde ciddi bir güvenlik açığını gözler önüne serdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve sorumlular hakkında yasal işlemler devam ediyor.