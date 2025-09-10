Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Milli Egemenlik Alanı'nda düzenlenen ilk tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri seslendirmesiyle tamamlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, 100. Yıl İstiklal İlkokulu bahçesindeki törende, ilçede son dönemde 8 okulda 170 dersliğin öğrencilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Eğitim yatırımlarının önemine işaret eden Yıldırım, 'Eğitim alanındaki bu yatırımlar öğrencilerimizin daha ferah, modern ve teknolojik imkanlarla donatılmış ortamlarda eğitim öğretim görmesini sağlamak içindir. İlçemiz sadece altyapı yatırımlarıyla değil, akademik, sportif ve teknolojik başarılarla da dikkat çekmektedir.' dedi.

Program, öğrencilerin gösterilerinin ardından sona erdi.