Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsunspor'dan ayrılan oyuncuların yerinin yeni transferlerle doldurulduğunu hatırlattı. Yeni transferleri yapmak için ellerinde belli bir kriterler olduğunu anlatan Çapa, 'Yani şimdi bir belirli bir oyun felsefemiz var. Üç sezondur burada yürürlüğe koyduğumuz bir oyun anlayışımız var. Yani sayı olarak tabii çok fazla transfer edebilirsiniz. Ama önemli olan gelecek olan transferlerin bize ne katacağıdır. Kulüp olarak biz her maçı kazanmak istiyoruz. Bu sezon sonuçta önümüzde uzun bir maraton var. Ve uzun bir maratonu sadece 10 haftalık, 15 haftalık değil, hatta sezonluk değil, sezonlarla belirtmemiz lazım. Yani bunu geçtiğimiz sezon çok net bir şekilde başlattık. Sözleşmesi biten oyuncularımızla mart ve şubat gibi görüşmelere başladık ve sözleşmesi biten oyuncuların sözleşmelerini uzattık. Şu anda Carlo Holse, Olivier Ntcham ve Lubomir Satka ile görüşmelerimiz sürüyor. Büyük bir ihtimal önümüzdeki hafta onların sözleşmesini de uzatacağız.' dedi.

Mevcut kadroda memnun oldukları oyuncularla sözleşme yenileme kararı aldıklarını anlatan Çapa, şunları kaydetti:

'Bazı oyuncularımıza teklifler geldiği yönünde sosyal medyada gündeme getiriliyor. Kulüpten resmi olarak bir şey duyulmadığı sürece bunlara çok fazla itibar etmemek lazım. Ancak bu söylentiler normal. Bizim eksik olan mevkiimiz şu an itibariyle çok net ve açık bellidir. Forvet mevkisine bir oyuncu ihtiyacımız var. Bunu yaparken tabii biz öncelikle profili çok yüksek belirledik açıkçası. Yani Marius Mouandilmadji ile rekabet edebilecek oyuncu istedik. Hatta Marius'un önünde yer alabiliyorsa önünde olsun istedik. Çünkü üç kulvarda hatta dört kulvarda yarışacağımız bir sezon yaşayacağız. Ama şimdi bu tür profillere gittiğiniz zaman harcama limitine takılıyorsunuz. Harcama limitimiz belli 23 milyon avro bir limitimiz var. Yani şimdi burada 5-6 milyon avrodan aşağı yani o profildeki oyuncu bulmak çok kolay değil. Şu anda limit içerisini alabileceğimiz açıkçası bizim istediğimiz seviyede sadece bir forvet mevkisi var. Onun haricinde istediğimiz ve hatta beklentilerin olduğu mevkiye başka oyuncu alma şansımız yok.'

Çapa, forvet konusunda görüştükleri 3-4 oyuncu olduğunu ve 12 Eylül'e kadar transferi bitireceklerini dile getirdi.

Öte yandan Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular 5'e 2 ve taktik ağırlıklı çift kale maç çalışması yaptı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ile Soner Aydoğdu katılmadı.





