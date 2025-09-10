Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, eşi Yasemin Akçam ile birlikte, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Yozgat'a gelerek anlamlı ziyaretlerde bulundu. Akçam ailesinin Yozgat'taki ihtiyaç sahiplerine yönelik gelenekselleşen yardımseverliği, 2025 yılında da devam etti.

YARDIM PAKETLERİ DERNEKLERE TESLİM EDİLDİ

Akçam ve ailesi, Ankara'da hazırlanan kışlık giyecek yardım paketlerini, Yozgat’taki dar gelirli ailelere ulaştırılmak üzere Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Yardım Sevenler Derneği, Muhtarlar Derneği ve Sorgun Engelliler Umut Derneği'ne teslim etti. Böylece Akçam ailesinin Yozgat'a yönelik destekleri dört yıldır aralıksız sürdürülmüş oldu.

ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ’NE ZİYARET

Hakan ve Yasemin Akçam çifti, Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Gökay Açıkgöz ile bir süre sohbet etti. Açıkgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İhtiyaç sahibi ailelere sağladığınız destek için şahsım ve ailelerimiz adına teşekkür ederim” dedi.

“YOZGATLI OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM”

Yozgat doğumlu olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Akçam, “Yozgatlı olmanın verdiği özel bir bağla, her yıl doğduğum topraklara gelerek hemşehrilerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ankara'da yaşıyor ve çalışıyor olsam da, kalbimin bir köşesi her zaman Yozgat'ta atıyor. Bu ziyaretlerimde, öncelikle başkanımızı ve çeşitli dernek başkanlarımızı ziyaret ederek Yozgat'ımızın nabzını tutuyor, ardından da hemşehrilerimiz bir araya gelip hasret gideriyoruz” diye konuştu.

“BU DESTEK GELENEKSELLEŞTİ”

Bu dönemle birlikte dört kez destek sağladıklarını belirten Akçam, “Yıllardır sürdürdüğümüz bu geleneği devam ettirerek, ihtiyaç sahiplerine elimizden gelen yardımları ulaştırıyoruz. Bu yıl da geleneğimizi bozmadık ve hemşehrilerimize destek olmanın mutluluğunu yaşadık. Destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.