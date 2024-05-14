Türkiye'de bugüne kadar hangi siteler yasaklandı?

Bugüne kadar uygulanan yasaklar arasında öne çıkan platformları sizler için derledik.
YouTube
Wikipedia - Vikipedi
ekşi sözlük
Wordpres
blogger
blogspot
myspace
Deutsche Welle
Dropbox
Google Drive
OneDrive
GitHub
Türkiye'de daha önce pek çok internet sitesi ve sosyal medya platformu çeşitli dönemlerde yasaklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.