- Sonsöz Özel

Türkiye'de bugüne kadar hangi siteler yasaklandı?

Türkiye'de daha önce pek çok internet sitesi ve sosyal medya platformu çeşitli dönemlerde yasaklandı.

Türkiye'de bugüne kadar hangi siteler yasaklandı? mask

Bugüne kadar uygulanan yasaklar arasında öne çıkan platformları sizler için derledik.

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# Turkıye, Yasak, sıte, engel

14 May 2024 - 23:23 Ankara- Sonsöz Özel

Mahreç  Melisa Sapaz

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