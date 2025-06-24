AYŞE JÜLİDE ÖZDEM/ANKARA

Kısa bir süre önce Sonsöz Gazetesi ve www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitesi olarak idari merkezimizi Çankaya’ya taşımamızdan ötürü bir ziyarette bulunan BİK Ankara Şube Müdürü Yürekli ve beraberindeki heyeti gazetemizin İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan, gazetemizin Tüzel Kişi Temsilcisi, Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi ve aynı zamanda www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi’nin İmtiyaz Sahibi Bahar Pehlivan Yedier, gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Umut Karakülah, İnternet Haber Sitemizin Sorumlu Yazı İşleri Ali Tepe ile köşe yazarlarımızdan Murat Sururi Özbülbül ve Abbas Satır karşıladı.

“ÇANKAYA’NIN KALBİNE TAŞINDIK”

Yeni ofisin bulunduğu konum ve lokasyondan ötürü habere ulaşma ve kurumlar nezdinde medyanın temsili açısından son derece olumlu olduğunu dile getiren BİK Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli, memnuniyetlerini ifade ederken, gazetemizin İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan ise ziyaretlerinden ötürü şükranlarını sundu. Ankara’daki yerel gazeteciliğin ve yeni nesil internet haberciliğinin gerçekleştirilmesi noktasındaki mevcut durumu değerlendiren Bahar Pehlivan Yedier ise hem gazete hem de internet haber sitelerindeki mevcut kadrolarında görev yapan basın emekçilerinin usta-çırak ilişkisini son derece önemsediklerini ifade etti.

“YENİ NESİL AÇIK OFİS DİZAYNINA ÖVGÜ”

Atakule manzaralı gazete ve internet sitemizin ‘yeni nesil açık ofis’ şeklindeki dizaynından ötürü de tebriklerini sunan BİK Heyeti, personellerimiz ile sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sohbet ortamında geçen ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.