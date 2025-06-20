Ayşe Jülide ÖZDEM/ANKARA

Ankara'nın en etkin, öncü ve örnek yerel derneği olan Çiğdemim Derneği’nin etkinlikleri devam ediyor. 29 yıldır mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracak etkinlik ve çalışmaları katılımcılık ve gönüllülük ilkesiyle yürüten Çiğdemim Derneği, Can Yücel Parkında gerçekleşen konser renkli görüntülere sahne oldu.

Geçen hafta sonu düzenlenen 20.Komşuluk Günü Panayırından sonra şimdi de Park Konserlerine muhteşem bir başlangıç yaptı.

Çiğdemim Agad Pop Korusu’nun şefleri TRT Sanatçıları Güliz ve Aziz Çağatay yönetiminde gerçekleşen konser katılımcılar tarafından çok beğenildi, yer yer herkesin katıldığı konserde Edip Akbayram, Volkan Konak, İlhan İrem gibi sanatçıların eserleri de seslendirilerek sanatçılar anıldı.

“BİRLİLTE YAŞAMAK”

Dernek Başkanı Fatih Fethi Aksoy açılışta yaptığı konuşmada “Biz inanıyoruz ki: Birlikte yaşamak güzeldir ama birlikte üretmek gerçek bir dönüşümün başlangıcıdır. Hepinizi, bu dönüşümün bir parçası olmaya, sadece dinlemeye değil, hissetmeye, eşlik etmeye davet ediyoruz.” diyerek herkesi koroya katılmaya davet etti.

MÜZİĞİN KEYFİ

Can Yücel Parkının meydanını ve çim alanlarını dolduran konuklar hem komşularıyla bir araya gelmenin hem güzel havanın hem de müziğin keyfini çıkardılar. 300’ün üzerinde izleyicinin olduğu konser hep birlikte söylenen İzmir Marşı ile tamamlandı.

Çiğdemim Park Konserleri ve Açık Hava Sineması etkinlikleri yaz ayları boyunca Salı ve Perşembe akşamları devam edecek. Programları takip etmek için derneğin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.