Drift tutkunları Körfez’de buluştu

Drift Otomobil Kulübü tarafından çok sayıda sponsorla birlikte düzenlenen Türkiye Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu(TOSFED) Yarış Pisti’nde yapıldı. Drift sporu için özel tasarlanan otomobillerin kıran kırana lastik yaktığı yarışlarda, yüzlerce otomobil sporu tutkunu da tribünleri doldurdu. Yarışın Pro 1 kategorisinde Berfu Tutumlu birinci olurken, Çağlar Küçükdumlu ikinci, Pınar Özge Kılcı ise üçüncü oldu. Pro 2 kategorisinde ise Harun Karabulut birinci, Berkay Akbulut ikinci ve Ömer Ayvacı üçüncü oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.