Red Bull sporcusu Toprak, yarışa pole pozisyonundan başladı ve starttan finişe kadar liderliğini koruyarak damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Emilia-Romagna Pisti'nde gerçekleşen mücadelede, rakiplerine adeta göz açtırmayan milli sporcu, genel klasmanda zirveye bir adım daha yaklaştı.

Puan Farkı 26’ya Düştü

Toprak Razgatlıoğlu, bu galibiyetle toplam puanını 246’ya yükseltti. Şampiyonadaki en yakın rakibi İtalyan sürücü Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını ise 26’ya indirdi. Sezonun kritik dönemeçlerinden biri olan bu zafer, Toprak’ın şampiyonluk yolculuğundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

Gözler Yarınki Yarışta

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Emilia Romagna etabında ikinci yarış ise yarın (15 Haziran 2025) saat 13.20’de başlayacak. Tüm gözler, Toprak’ın bu formunu sürdürüp bir zafer daha kazanıp kazanamayacağında olacak.