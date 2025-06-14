Fenerbahçe, 2025-2026 futbol sezonu hazırlıklarına 6 Temmuz'da İstanbul'da start verecek. Sarı-lacivertli ekip, ilk etap çalışmalarını 14 Temmuz'a kadar Can Bartu Tesisleri’nde sürdürecek.

Hazırlıklarının ikinci aşaması için 14 Temmuz'da yurt dışı kampına çıkacak olan Fenerbahçe, 27 Temmuz’a kadar Portekiz’de antrenmanlarını sürdürecek. Kamp süresince dört hazırlık maçı oynayacak olan Fenerbahçe'nin maç takvimi şu şekilde:

17 Temmuz 2025 : Fenerbahçe - Portimonense

20 Temmuz 2025 : Fenerbahçe - Sunderland

23 Temmuz 2025 : Fenerbahçe - Al-Ittihad

26 Temmuz 2025: Fenerbahçe - Benfica

Yeni sezon öncesi teknik heyet ve oyuncuların performanslarını değerlendireceği bu hazırlık süreci, hem takım uyumu hem de fiziksel hazırlık açısından kritik rol oynayacak.