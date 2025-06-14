Karşıyaka'da geçirdiği sezon boyunca hem saha içinde hem de dışında önemli katkılar sağlayan Muhsin, veda mesajında duygusal ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

“Karşıyaka Her Zaman Kalbimde Olacak”

Tecrübeli basketbolcu, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Bu güzel şehre, yeşil-kırmızı renklere ve her anını büyük bir gururla taşıdığım Karşıyaka formasına veda etme zamanı geldi. Karşıyaka çatısı altında geçirdiğim bu sezon boyunca hem sahada hem de saha dışında çok şey öğrendim, çok şey yaşadım. Taraftarımızın desteğini her an yüreğimde hissettim. Bu camianın bir parçası olmak, her zaman hatırlayacağım büyük bir onur oldu. Başta teknik ekip, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimde olacaksın Karşıyaka.”

Muhsin Yaşar’ın Karşıyaka’dan ayrılıp Galatasaray’a transfer olması, basketbol camiasında da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Yeni sezonda Galatasaray formasıyla sahaya çıkacak olan milli oyuncunun performansı merakla bekleniyor.