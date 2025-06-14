Özgür Özel, Bayburt’un uzun süredir ihmal edildiğini vurguladı. AK Parti’ye yıllarca destek veren Bayburt’un karşılığını alamadığını ifade eden Özel, “Bu ezberler, bu eski siyaset bitti. Bayburt artık sadece iktidarın dostu değil; adaletin, hakkın yanında duracak bir şehir” dedi.

“Temmuz'da Asgari Ücret ve Emekli İçin Mücadele Başlıyor”

Özel, özellikle asgari ücret ve emekli maaşı konusunda dikkat çekici mesajlar verdi:

“Asgari ücretli 22 bin TL’ye geçinmeye zorlanıyor. Emekli, iki çeyrek altına mahkum. Temmuz ayında ya ara zammı alacağız ya da bu mücadeleyi meydanlara taşıyacağız.”

"Ekrem İmamoğlu’nu İçeride Tutuyorlar, Adalet Çöküyor"

CHP lideri, 19 Mart’tan bu yana yaşanan hukuki süreci de eleştirdi. “15,5 milyon oyla seçilen Ekrem İmamoğlu 87 gündür içeride tutuluyor” diyen Özel, ekonomideki kriz ve adalete güvenin erimesinin iktidarın sorumluluğunda olduğunu söyledi.

“Filistin, Türkiye’nin Milli Meselesidir”

Konuşmasında Gazze ve Filistin konularına da yer veren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Trump’a karşı sessiz kalındığı gerekçesiyle sert sözlerle yüklendi:

“Biz, Filistin’e sahip çıkıyoruz. İsrail’e meydan okuyoruz. Ama bu iktidar, Trump’a tek kelime etmiyor.”

“İddianameyi Hazırlayın, Hodri Meydan!”

Hakkında çıkan yolsuzluk iddialarına karşı net konuşan Özel, iktidara meydan okudu:

“Sayın Erdoğan, madem savcına güveniyorsun; iddianameyi hazırla, mahkemeyi TRT’den yayınla. Hodri meydan!”