'Dilan Polat'lı gösteriye soruşturma

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Sarıveliler ilçesindeki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törendeki gösteride bir kız öğrenci, 'kara para' suçundan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın 'Enerji' adlı şarkısını söyledi. Polis yeleği giyen iki erkek öğrenci, şarkıyı tamamlayan kızı kollarından tutup gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan gösteriye ait görüntüler, tepki topladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, gösteriye ilişkin müfettiş görevlendirip, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.