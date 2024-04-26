- Eğitim

'Dilan Polat'lı gösteriye soruşturma

Karaman'da Sarıveliler ilçesindeki bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'kara para' suçlamasıyla tutuklu ‘Dilan Polat’lı gösteriye ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş gönderip, idari soruşturma başlattı.

'Dilan Polat'lı gösteriye soruşturma mask
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Sarıveliler ilçesindeki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törendeki gösteride bir kız öğrenci, 'kara para' suçundan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın 'Enerji' adlı şarkısını söyledi. Polis yeleği giyen iki erkek öğrenci, şarkıyı tamamlayan kızı kollarından tutup gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan gösteriye ait görüntüler, tepki topladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, gösteriye ilişkin müfettiş görevlendirip, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

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26 Nis 2024 - 12:15 DHA Karaman- Eğitim

Mahreç  Dha Ajansı

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