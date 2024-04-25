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Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor?

Atv'nin cuma akşamları yayınlanan ve Bozdağ Film tarafından hazırlanan Ateş Kuşları dizisi için final kararı alındı. Daha önce ertelenen final tarihi sonunda netleşti ve dizi izleyicilerine veda edeceği tarihi belirledi.

Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor? mask

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisi için final kararı verildi.

Geçtiğimiz aylarda dizi için final kararı alınmış ancak daha sonra projenin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; final kararı bugün alındı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 54. bölümde ekrana veda edeceği ortaya çıktı. “Ateş Kuşları” dizisinin bu cuma 52. bölümü yayınlanacak.

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25 Nis 2024 - 12:24 Ankara- Magazin

Mahreç  Zehra Önen

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