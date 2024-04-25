Ateş Kuşları dizisi final mi yapıyor?

İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisi için final kararı verildi.
Geçtiğimiz aylarda dizi için final kararı alınmış ancak daha sonra projenin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; final kararı bugün alındı.
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 54. bölümde ekrana veda edeceği ortaya çıktı. “Ateş Kuşları” dizisinin bu cuma 52. bölümü yayınlanacak.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.