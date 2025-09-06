Ankara'da eylül ayının gelmesiyle soğumaya başlayan hava durumu beraberinde yağışları da getiri. Bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde hızlanınca bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar ise dükkan altlarına ve üst geçitlere saklandı. Kent genelinde aniden bastıran yağmur, özellikle merkez ilçelerde trafikte ciddi aksamalara neden oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağış, sürücüleri ve yayaları hazırlıksız yakalarken, birçok ana arterde ve kavşakta trafik adeta durma noktasına geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden yaptığı "yerel kuvvetli sağanak" uyarısı, bugün etkisini gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan hafif yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak gök gürültülü sağanak şeklinde devam etti. Özellikle Çankaya, Keçiören, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde etkili olan yağmur, düşük kotlu bölgelerde su birikintilerine ve yer yer taşkınlara neden oldu. Trafikteki aksamalar, başta Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu ve Samsun Yolu olmak üzere birçok ana ulaşım aksını olumsuz etkiledi. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, toplu taşıma araçlarında da gecikmeler yaşandı. Bazı otobüs hatlarında sefer iptalleri olurken, metro istasyonlarına yönelen vatandaşlar, kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı.

MGM verilerine göre yağışların hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.