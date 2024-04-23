Otomobil ve motosiklet çarpıştı

Kaza, gece saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi, Rahmi Dibek Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Emin A. yönetimindeki 31 AHE 358 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Batuhan Oğul yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul ve arkasında yolcu olarak bulunan Berrak I. yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Berrak I. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Son yolculuğuna uğurlandı
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, Batuhan Oğul’un cenazesi ise bugün İnönü Mahallesi İmam Gazali Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.