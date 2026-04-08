Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda, oyuncular Ahmet Yenilmez ve Burak Alp Yenilmez, bireyin vicdan, özgürlük ve direniş kavramlarıyla yüzleşmesini sahneye taşıdı. Oyunda, insanın en zorlu anlarda kendi iç dünyasıyla hesaplaşması, özgürlük arayışı ve haksızlığa karşı gösterdiği sarsılmaz direniş ruhu, hologram teknolojisiyle desteklenen etkileyici bir anlatımla izleyiciye aktarıldı.

Oyun, felsefi ve tarihi boyutlarıyla dikkat çekerken, sahnede zaman zaman mazlum coğrafyalarda savaşın insanlara yaşattığı acılar da yansıtıldı. Seyirciler için ücretsiz olarak sunulan tiyatro, büyük beğeni topladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay ve Genel Sekreter Naci Sarıaslan da oyunu izleyenler arasındaydı.

Turne kapsamında “Firavunla Yüz Yüze”, yarın Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde sahnelenecek.