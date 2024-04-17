17 Nis 2024 - 07:15- Gündem G:

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Kimdir?

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal 17 Nisan 1993 yılında hayatını kaybetti. Peki Turgut Özal kimdir? İşte haberin detayları.

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Kimdir? mask

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı ve 24. Başbakanı olan Turgut Özal, Türk siyasetinin önemli isimlerinden biridir. 13 Ekim 1927'de Malatya'da doğan Özal, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra ABD'de doktora yapmıştır.

Turgut Özal'ın siyasi kariyeri, 1980'lerde Kenan Evren liderliğindeki askeri yönetimin sona ermesiyle başlamıştır. Özal, 1983'te Anavatan Partisi'ni kurmuş ve Türkiye'de çok partili sistemin kurulmasında önemli rol oynamıştır. 1983-1989 yılları arasında Başbakanlık görevini üstlenen Özal, Türkiye'nin ekonomik liberalizasyonunu ve dışa açılmasını sağlamıştır.

1989'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal, 1993 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'nin demokratikleşmesi ve ekonomik büyümesi için çeşitli reformlar yapmıştır.

Turgut Özal, 17 Nisan 1993 tarihinde ani bir şekilde vefat etmiştir. Ölümü, Türk siyasetinde ve halk arasında büyük üzüntüye sebep olmuştur. Özal, Türkiye'nin yakın tarihindeki en etkili liderlerden biri olarak hatırlanmaktadır.

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17 Nis 2024 - 07:15 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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