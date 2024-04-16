Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye mevkiinde meydana geldi. A.Y.'nin kullandığı 34 DKE 878 plakalı TIR, İstanbul istikametine seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TIR’da sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. A.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen TIR'ın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazada yaralanan A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.