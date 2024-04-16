Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye mevkiinde meydana geldi. A.Y.'nin kullandığı 34 DKE 878 plakalı TIR, İstanbul istikametine seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TIR’da sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. A.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen TIR'ın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazada yaralanan A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.