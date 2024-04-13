Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi

1966'da TRT'de Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak çalışmaya başlamıştır. 1973'ten itibaren TRT'de prodüktör olarak görev almıştır. Sanatçının eserleri şu şekildedir;
Bodrum Hakimi
Kara Kaşlı Yar
Zühtü
Çiçekler Ekiliyor
Atlı Geliyor Atlı
Bağa Girdim Bağ Budanmış
Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Şakir Öner Günhan, yakalandığı kalın bağırsak kanseri nedeniyle uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Şakir Öner Günhan, 13 Nisan 2024'te ikamet ettiği Bodrum'daki bir hastanede 82 yaşında öldü.
1966'da TRT'de Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak çalışmaya başlamıştır. 1973'ten itibaren TRT'de prodüktör olarak görev almıştır. Sanatçının eserleri şu şekildedir;
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.