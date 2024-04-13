Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi

1966'da TRT'de Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak çalışmaya başlamıştır. 1973'ten itibaren TRT'de prodüktör olarak görev almıştır. Sanatçının eserleri şu şekildedir;



Bodrum Hakimi

Kara Kaşlı Yar

Zühtü

Çiçekler Ekiliyor

Atlı Geliyor Atlı

Bağa Girdim Bağ Budanmış



Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Şakir Öner Günhan, yakalandığı kalın bağırsak kanseri nedeniyle uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Şakir Öner Günhan, 13 Nisan 2024'te ikamet ettiği Bodrum'daki bir hastanede 82 yaşında öldü.