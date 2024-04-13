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Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi

TRT'nin ünlü sanatçıları arasında yer alan Şakir Öner Günhan 82 yaşında hayatını kaybetti.

Şakir Öner Günhan yaşamını yitirdi mask

1966'da TRT'de Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı olarak çalışmaya başlamıştır. 1973'ten itibaren TRT'de prodüktör olarak görev almıştır. Sanatçının eserleri şu şekildedir;

Bodrum Hakimi
Kara Kaşlı Yar
Zühtü
Çiçekler Ekiliyor
Atlı Geliyor Atlı
Bağa Girdim Bağ Budanmış

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Şakir Öner Günhan, yakalandığı kalın bağırsak kanseri nedeniyle uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü.  Şakir Öner Günhan, 13 Nisan 2024'te ikamet ettiği Bodrum'daki bir hastanede 82 yaşında öldü.

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13 Nis 2024 - 21:23 - Gündem

Mahreç  Şevval Ateş

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