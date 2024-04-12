Ferdi Tayfur kızıyla kavga etti!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, ikinci çocuğuna 7 aylık hamile olduğu dönemde sahne hayatına ara vermişti. Eski nişanlısıyla yaşadığı çeşitli olaylar nedeniyle Tuğçe Tayfur'un babasıyla da ilişkisi gerginleşti.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmesine rağmen sosyal medya üzerinden bir sitemde bulundu.

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, isim vermeden sosyal medya platformları üzerinden kızı Tuğçe Tayfur ile arasının bozuk olduğuna işaret eden bir paylaşımda bulundu. Sanatçı, "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Tuğçe Tayfur, isim vermeden babasının basın danışmanı Şirin Gözalıcı'ya tepki gösterdi. Ancak, Tuğçe Tayfur'un belirttiği gibi mesajın babasına ait olmadığına dair açıklamasına rağmen, gerçek böyle olmadı.

Ferdi Tayfur, yayınladığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu doğruladı. Paylaşımında "Kim ne yaparsa kendine yapar" ifadesini kullandı.

Tuğçe Tayfur ise paylaşımın altına "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin" dedi.