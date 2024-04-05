AGEYV, ailelerle iftarda buluştu

AGEYV tarafından, Ankara ve Adıyaman’da ihtiyaç sahibi ailelere, eski ramazan günlerini canlandırmak üzere ücretsiz iftar yemeği düzenlendi. Gerçekleşen organizasyon dahilinde, çocukların mutluluğu ise özel olarak düşünüldü. Adıyaman’da K-1 konteyner kentte, depremzede ailelere özel verilen iftar yemeğinde, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de ailelerle birlikteydi.

AGEYV hakkında

“İyiliğe dair her şey” ilkesiyle yola çıkan AGEYV, Akın Global Medikal’in sahibi Mustafa Kemal Akın tarafından 2020 yılında kuruldu. Ankara merkezli olan AGEYV, kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor. Bağışçılar ve gönüllülerle beraber, yardımlarını Türkiye'nin her köşesine ulaştırıyor. Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı'nın yardım seçenekleri arasında gıda kolisi yardımı, market kartı yardımı, ekmek dağıtımı yardımı, kıyafet yardımı, eşya yardımı, köy okulları için kitap, kırtasiye, kütüphane yardımı, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için 9 ay boyunca karşılıksız eğitim bursu gibi birçok alanda yardım desteği bulunuyor. Afet bölgelerine yardım ulaştırıyor ve birçok çeşitli projeye ev sahipliği yapıyor. ‘’Minik Arkadaşım İle Bir Gün’’ projesi kapsamında ise ayda bir kez çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklar ile bir araya gelerek onların keyifli bir gün geçirmelerine olanak sağlıyor. Gerçekleştirilen organizasyonlar ile yüzlerce kişiyle buluşan AGEYV, gönüllüleri ile birlikte ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.