EBRU APALAK

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan ve “kadın elinin değdiği sokak” olarak bilinen Hüma Hatun Sokağı, bir belgesele konu oldu. Yönetmenliğini Hasan Hüseyin Alkan’ın üstlendiği “Sokağın Adı: Hüma” belgeseli, ahilik geleneğini günümüzde de yaşatan kadın esnafın hikâyelerini beyazperdeye taşıyor.

Kadınların dayanışma, mücadele ve umutla ördükleri yaşamlarını anlatan belgesel, izleyiciye güçlü bir kadın dayanışmasının yanı sıra kültürel mirasın günümüzdeki izlerini de sunuyor. Hüma Hatun Sokağı’nda her cuma günü işlerine başlamadan önce ahilik yemini eden kadınlar, geleneksel değerleri yaşatırken aynı zamanda kendi emekleriyle ayakta kalıyor.

Belgeselin yönetmenliği ve yapımcılığını Hasan Hüseyin Alkan, görüntü yönetmenliği ve yapımcılığını Mustafa Beyazkuş üstlendi. Kurguda Özlem Selveroğlu, altyazılarda Ahmet Hakan Aslan, ses ve renk düzenlemesinde Özlem Selveroğlu yer aldı. Film afişini ise 9. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda Mansiyon ödülü kazanan “Ardımızda Kalanlar” filminin yönetmenlerinden Muhammed Emin Çırçır tasarladı.

Belgeselde Hüma Hatun Sokağı’nda esnaflık yapan Zehra Akkaya, Seher Çınar Yazıcı, Şengül Horoz, Fatma Tepe Şeker, Ayten Yılmaz, Selda Demir, Zeliha Gürsoy, Sebahat Yücesoy ve Seher Aydoğmuş kendi yaşam hikâyeleriyle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Belgesel ekibi, çekimler için 12 Ağustos’ta İstanbul’dan yola çıktı. Çekimler 14 Ağustos’ta, kurgu ise 22 Ağustos’ta tamamlandı. “Hüma”, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Kısa Film Kategorisine ve Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük bağımsız film festivali olan Sundance Film Festivali’ne başvurdu. Sivas Valiliği belgeselin drone görüntülerinde, Divriği Belediyesi ise çekimler konusunda ekibe destek oldu.

“KADINLARA UMUT VE CESARET VERMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Yönetmen Alkan, belgeseli Türkiye’de ve dünyada izleyicilerle buluşturmayı hedeflediklerini şöyle belirtti: “Kadın olmak bazen sessizce direnmekti ama Hüma Hatun Sokağı’ndaki kadınlar önce ses oldular, sonra sokak oldular. Filmimizle onların hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı, özellikle kadınlara umut ve cesaret vermeyi amaçlıyoruz.”

Alkan, kiralık ekipmanla çekim yaptıkları için süre konusunda zorlandıklarını SONSÖZ’e şöyle anlattı: “Kısa sürede çok iş yapmamız gerekiyordu. Kısıtlı ekipmanlarla bu filmi çekmek durumunda kaldık. Film tek bir kamerayla çekildi. Ekstra kameramız olmadığı için tek kameramızla kimi zaman röportajlarda soruları yineleyip yakın planda cevaplar aldığımız oldu. İzleyiciyi duygusal olarak filme çekecek kısımlarda yakın plan çekmeyi uygun gördüm. İzleyicinin o duyguyu, karşısındaki kişiyi hissetmesini istedim. Filmde teknik olarak siyah beyaz görüntüden renkli bir görüntüye geçiş var. Burada da mesajımız net: Kadınlar hayatı ve dünyayı güzelleştirir, renklendirir.”