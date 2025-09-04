M. UMUT KARAKÜLAH

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), “2025 Yılı KOSGEB Başkanlık Binası Tadilat Onarım İşi” ihale çağrısında bulundu.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İHALE 18 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

Söz konusu ihale; KOSGEB İdaresi Başkanlığı Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad.No:32 Altındağ /Ankara adresinde 18 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10:30’da yapılacak. İhalede işin süresi/teslim tarihi; yer tesliminden itibaren 75 takvim günü olarak belirlenirken, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

İHALEYE SADECE YERLİ İSTEKLİLER KATILABİLECEK

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunlu kılındı. Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekler. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. İhalede elektronik eksiltme yapılmayacak. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olarak belirlendi.