ÇAVUŞ IŞIK

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Keçiören’de 2+1 daire 1 milyon 700 bin TL muhammen bedelle icradan satışa sunacak.

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı olan www.ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; Ankara İli, Keçiören İlçesi, Atapark Mahallesi, 31047 Ada, 2 Parsel, 1. Bodrum Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Nitelikli Taşınmazın 1/1 Tam Hissesi satılacak.

Taşınmazın tapu kaydına göre, mesken nitelikli olup ana yapıda yol kotunun altında 1. bodrum katta yer almakta. Projesine göre yasal net kullanım alanı 68m² (brüt 77m²) + 6m² balkon olarak tespit edildi. Projesinde ve mahallinde; antre, salon, 2 oda, mutfak, banyo, wc, 1 balkon bölümlerinden oluşuyor.

1. artırma için başlangıç tarih ve saati 7 Ekim 2025 - 14:42, bitiş tarih ve saati ise 14 Ekim 2025 - 14:42olarak belirlendi.

2. artırma için ise başlangıç tarih ve saati 4 Kasım 2025 - 14:42, bitiş tarih ve saati ise 11 Kasım 2025 - 14:42 olarak ilan edildi.