- Siyaset

Ünlü sanatçı muhtar oldu

Türkücü Hilal Özdemir, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtarlık için adaylığını açıklamıştı. Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nde muhtar seçildiğini bildirdi.

Ünlü sanatçı muhtar oldu mask

Sanatçı, 31 Mart'taki seçimlerin ardından muhtar seçildiğini duyurdu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Suadiyeliler, 31.03. 2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla. Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."

# Hilal Özdemir, Kadıköy, Muhtar, 2024, mart, devam, yerel

01 Nis 2024 - 17:31 Ankara- Siyaset

Mahreç  Zehra Önen

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