Karşıyaka'da iki istifa

İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde geçen ay başkanlık görevine İlker Ergüllü'nün seçilmesinin ardından yönetimde görev alan iki isim istifa etti. Genel sekreterlik ve hukuk işlerini yöneten iki isimden yedek yönetimde yer alan Onur Keleş ve yönetim dışından kulüp avukatı olarak görev yapan Tufan Konuk istifalarını verdi.

Ayhan Gültekin ve Osman Dal'ın sezon başlamadan ayrıldığı Kaf-Kaf'ta geçen ay İlker Ergüllü'nün istifa kararı üzerine Başkan Azat Yeşil ve Sayman Hasan Yıldırım görevlerinden istifa etmiş, Ergüllü yönetim kurulu kararıyla başkanlığa seçilmişti. Yeni dönemde yönetimle fikir ayrılığı yaşayan Keleş ve Konuk da istifalarını sunarken, Başkan İlker Ergüllü'nün hukuk işleri için yeni görevlendirme yapacağı öğrenildi.