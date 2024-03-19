“Akyurt Fuar Alanı’nı verirlerse yapcağız”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Başkan Adayı Mansur Yavaş Ankara’nın dört bir yanında düzenli olarak gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Gittiği her yerde yoğun ilgi ve sevgiyle karşılaşan Mansur Yavaş son olarak Ankara OTONOMİ esnafını ziyaret etti.

Yavaş’a ziyaretinde CHP Akyurt Belediye Başkan Adayı Filiz Geygel de eşlik etti.



ESNAFIN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ulucan, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) Başkanı Aydın Erkoç ile bir araya gelen Yavaş, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

“AKYURT FUAR ALANI’NI VERİRLERSE YAPCAĞIZ”

OTONOMİ Yönetim Kurulu Üyelerinin fuar alanı taleplerine cevap veren Yavaş, Fuar A.Ş.’nin ortaklarının alanın yapılmasını istemediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Ben Fuar A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Seçildik. Verilen müteahhit işi bitirmediği gibi aldığı para kadar bir daha bizden ek para istedi. Burada Vali Bey var, ASO, ATO, TOBB Başkanı herkes var. Mahkemeleştik, mahkemeyi kazandık. Yeniden ihaleye çıkalım dedik. Rakam 250 milyon. Fakat net söylüyorum bunu hiç kimse inkâr etmeyecektir. Aslında ortakların birçoğu yapılmasını istemiyorlar, söylüyorlar ağızlarıyla. Cumhurbaşkanına bir, iki defa gittiler. Ben de anlık düşünmeyin, ileriyi düşünün, bir 3 sene, 5 sene, 10 sene sonrasını… Akyurt'un her tarafı otel olacaktır, lokanta olacaktır, açıldıktan sonra havaalanının dibi. Eğer siz çalışmadığına inanıyorsanız bana devredin. Ben yapayım dedim. 250 milyon liraydı o günkü maliyeti. Ona da yanaşmadılar. Dediler ki ‘Yine de bir bakalım. Çünkü paramız yok.’ Para yok demelerinin en büyük sebebi yapılmasını istemiyorlar. Sonuç itibariyle ben birkaç toplantıda istedim. Vermediler. Bir ‘Sağdan soldan para bulalım’ dediler. En son toplantıda bu sefer maliyet 2,5 milyar tuttu. Dedim ki ‘Bakın siz yapmayı istemiyorsunuz. Devlet bankaları bize kredi vermiyor. İller Bankası da bize kredi vermiyor. İller Bankası'nı siz ayarlarsanız’ dedim Akyurt Belediye Başkanı'na versin ‘Krediyi bana devredin ben yapayım’ dedim. ‘Tamam’ dediler ama hiçbir gelişme olmadı. Yapmayı düşünmüyorlar. Şimdi ne düşünürler bilmiyorum. Ama bana kalırsa ben çalışacağını da düşünüyorum. Yanında 80 dönüm arazimiz var bizim. Fuar yapılırken en azından fuarın yanında neler olması gerekiyor, birisini otele verirsin gibi düzenlemeler yapabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım bu dönemi inşallah verirler. Verirlerse yapacağız.”



“ESKİ DÖNEMDEN KALAN 5 BUÇUK MİLYAR BORCU ÖDEDİK”

Metro Hattı Projeleri hakkında da açıklama yapan Yavaş, eski dönemden kalan 5 buçuk milyar metro borcunu ödediklerini belirterek, göreve geldiğinde hiçbir metro hattı projesi olmadığını ve kendilerine verilen tek metro hattının da Mamak Metro Hattı olduğunu söyledi. Yavaş konuşmasına şöyle devam etti:

“Keçiören-Havaalanı’nı da kendileri yapıyordu. Şimdi Keçiören-Gar bağlantısı 3 kilometre orayı kesmeye başladılar. Ben de bunun üzerine ‘Dünyada hiçbir yerde metro, 3 yılda, 5 yılda ödenmez’ dedim. Biz uzun vadeli kredi alırız. Çünkü Mamak Metrosu için uzun vadeli kredi aldık. ‘Bize devredin biz yapalım’ diye yazdım. Bize verdikleri tek metro Mamak Metrosu’ydu. Diğerlerinin projesi yoktu. Keçiören-Havaalanı’nı da kendileri yapıyordu. Benim 2019’daki projeme göre zaten Siteler içinden geçip buraya gelecekti. Fakat ‘Biz bunun projesini yapıyoruz’ deyince onun uygulanma imkânı kalmadı. O tarafa ayrı bir hat yapılması lazım. Metro'nun hatta Çubuk'a kadar raylı sistem olarak devam etmesi otonomi, fuar alanı kapsayacak şekilde genişlemesi… Çünkü niye yapmıyor Ulaştırma Bakanlığı? Sadece Havaalanı’ndan Ankara'ya gelecek yolcu kurtarmıyor, maliyet 2,5 milyar dolar. Ben yazdım ‘Madem öyle nasıl olsa benden bu parayı alacaksınız verin ben yapayım yapmıyorsunuz.’ 2022’den beri yatırım programında. 2023’te yapmadılar. 2024’te de 3 bin lira koydular. Yapma yetkisi Ulaştırma Bakanlığında. Bu neyi gösteriyor? Yapmayacağız demektir. Metroyla ilgili durum bu.”



“200 MİLYON EURO HEPİMİZDEN ÇIKACAKTI İPTAL ETTİM”

Mamak Metro Hattı için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını kaydeden Yavaş, “Çıktık aslında Ocak ayında. Türkiye'deki işleri biliyorsunuz. 9 firma yeterlilik aldı. Büyük iş. 9 firmadan da birileri girdi, diğer 3 firma teklif vermedi ya da verdirmediler bilmiyorum. Tam 200 milyon Euro fazla teklif verdiler. 200 milyon Euro hepimizden çıkacaktı. Ben iptal ettim. Şimdi Türk parası üzerinden ihaleye çıkarıyoruz” bilgisini verdi.

Yavaş OTONOMİ Yönetim Kurulu Üyelerinin alternatif yol taleplerine ilişkin de projenin hazır olduğunu ve Nisan ayının sonunda ihaleye çıkılacağını bildirdi.