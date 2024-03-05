Uçak düştü 5 kişi öldü

Metropolitan Nashville Polis Departmanı (MNPD), dün akşam saatlerinde Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan Charlotte Pike otoyolunda küçük bir uçağın düştüğünü duyurdu. Uçağın otoyola düşmesi sonucu 5 kişi öldü.
MNPD’den yapılan açıklamada, “Tek motorlu bir uçak Charlotte Pike otoyolunun kenarına düştü. Uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Uçağın nereden kalktığını belirlemek için çalışmalar devam ediyor” denildi.
MNPD, ayrıca Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) olay yerinde incelemelerde bulunduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.