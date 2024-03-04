KPSS 2024/5 açıklandı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS- 2024/5: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı yerleştirme sonuçları, beklenen tarih olan 21-28 Şubat arasında tercihlerin alınmasının ardından bugün resmen açıklandı. Uzun süredir gözlerin çevrildiği bu sonuçlar artık adayların erişimine sunuldu.

KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 15:00 itibariyle adayların erişimine açıldı. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifre bilgilerini girdikten sonra sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.

Sonuçlar için tıklayınız

.https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9830