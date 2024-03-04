KPSS 2024/5 açıklandı!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS- 2024/5: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı yerleştirme sonuçları, beklenen tarih olan 21-28 Şubat arasında tercihlerin alınmasının ardından bugün resmen açıklandı. Uzun süredir gözlerin çevrildiği bu sonuçlar artık adayların erişimine sunuldu.
KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 15:00 itibariyle adayların erişimine açıldı. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifre bilgilerini girdikten sonra sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.