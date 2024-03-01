2024 MSÜ'ye kaç bin aday başvurdu ?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 3 Mart Pazar günü yapılacak 2024 MSÜ'ye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ersoy, sınavın 81 ildeki 108 merkezde düzenleneceğini kaydederek, "Sınava 736 bin 894 aday başvurdu. Başvuran adayların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alacak. 1747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak" dedi.

Sınavın içeriğine değinen Ersoy, "Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Sınav sonuçları 28 Mart'ta açıklanacak.