Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün öğle saatlerinde Çermik- Siverek kara yolunda meydana geldi. Karşı yönlerden gelen 02 HT 657 ve 35 BCK 515 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Havva K. (37), İshak Çiçek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İshak Çiçek, doktorlarında tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Çiçek’in cenazesi, Çermik ilçesine bağlı kırsal İkiçeltik Mahallesi’nde toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.