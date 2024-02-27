Diyarbakır'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün öğle saatlerinde Çermik- Siverek kara yolunda meydana geldi. Karşı yönlerden gelen 02 HT 657 ve 35 BCK 515 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Havva K. (37), İshak Çiçek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İshak Çiçek, doktorlarında tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Çiçek’in cenazesi, Çermik ilçesine bağlı kırsal İkiçeltik Mahallesi’nde toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.