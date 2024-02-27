Türkiye’nin en zengin oyuncusu belli oldu

Ünlü isimlerin yıllık gelirleri ve servetleri her zaman merak konusu olmuştur. Dünya çapında tanınan bir site, bu sefer Türk oyuncuların hayranlık uyandıran servetlerini detaylı bir şekilde açıkladı.

Celebsrevealed.com'un yayınladığı rapora göre, en zengin 5 oyuncu belirlendi. Türkiye’nin en varlıklı oyuncusu kimmiş, merak konusu oldu. Listedeki isimler oldukça dikkat çekici.

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde 'Devin' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, beşinci sıradan listeye giriş yaptı. Sarıkaya'nın serveti tam 6 milyon dolar yani 186 milyon TL.

Dördüncü sıradaki isim ise son dönemde hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla sıkça gündeme gelen Hande Erçel. Erçel'in serveti ise tam 8 milyon dolar yani 249 milyon TL.

Üçüncü sıradaki isim ise Can Yaman. Son zamanlarda medyada yer alan polemiklerle sık sık gündeme gelen Yaman'ın serveti 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.

İkinci sırada ise Meryem Uzerli bulunuyor. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolüyle tanınan Uzerli'nin serveti tam tamına 10 milyon dolar yani 311 milyon TL.

Listenin zirvesinde ise son olarak Serenay Sarıkaya ile Aile dizisinde 'Aslan' karakteriyle oynayan Kıvanç Tatlıtuğ var. Tatlıtuğ'un serveti 15 milyon dolar yani 466 milyon TL.

Ünlülerin servetleri, pek çok kişinin şaşkınlıkla karşıladığı rakamlar oldu. Kimi sosyal medya kullanıcıları bu rakamları normal bulurken, kimileri ise oldukça fazla bulduğunu ifade etti.