İSTANBUL (AA) - Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan 49. Yeşil Bursa Rallisi'nde Sınıf 3 kategorisinde elde ettiği derecelerle Markalar Kupası'nı kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan 49. Yeşil Bursa Rallisi, Uludağ'ın eteklerindeki zorlu asfalt etaplarda sona erdi. Yarışta, Castrol Ford Team Türkiye zorlu koşullarda üstün performans sergiledi.

Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, Ford Fiesta Rally3 ile yarışın son etabı olan Powerstage'i kazanarak Sınıf 3 birincisi oldu. Türkkan, genel klasmanda da üçüncülüğü elde ederek podyuma çıktı. İlk gün yaşanan teknik sorunlar ve 40 saniyelik zaman cezasına rağmen zirve mücadelesinden kopmayan ekip, güçlü bir geri dönüşe imza attı.

Takım arkadaşları Efehan Yazıcı-Gürkal Menderes ikilisi ise Sınıf 3 ikinciliğini kazanırken, Castrol Ford Team Türkiye çatısı altındaki diğer ekiplerden Fatih Selim Göçer-Soner Çevik ikilisi Sınıf 3'te üçüncü, Erol Akbaş-Egemen Dural ikilisi ise dördüncü oldu. Böylece Sınıf 3'te ilk beşin dördünü Ford Fiesta Rally3 araçları oluşturdu. Ardından Castrol Ford Team Türkiye, yarışın sonunda Markalar Kupası'nı da kaldırdı.

- Sezon Kapadokya Rallisi ile devam edecek

Asfalt zeminli etaplarla tamamlanan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın bu bölümünün ardından takımlar, 11-13 Temmuz'da düzenlenecek Kapadokya Rallisi ile toprak zeminde mücadele edecek.

Öte yandan, Castrol Ford Team Türkiye, 2024 Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında 26-29 Haziran tarihlerinde Yunanistan'daki Akropolis Rallisi'nde Türkiye'yi temsil edecek.