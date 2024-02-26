Çene dolgusu zararlı mıdır?

Çene dolgusu, doğru şekilde yapıldığında genellikle güvenli bir prosedürdür ve birçok kişi için estetik amaçlarla tercih edilir. Ancak, her tıbbi prosedürde olduğu gibi, çene dolgusu da bazı riskleri ve olası yan etkileri içerebilir. Bunlar arasında:
-Enjeksiyon yerinde kızarıklık, şişlik veya morarma gibi geçici yan etkiler.
-Enjeksiyon yerinde enfeksiyon riski.
-Enjekte edilen dolgu maddesinin istenmeyen bir şekilde yayılması veya asimetrik bir sonuçla sonuçlanması.
-Alerjik reaksiyonlar veya hassasiyetler.
-İğne kullanımına bağlı olarak, nadir durumlarda sinir hasarı veya doku nekrozu.
Bu risklerin çoğu, deneyimli ve eğitimli bir sağlık uzmanı tarafından yapılan prosedürlerle minimize edilebilir. Bu nedenle, çene dolgusu yaptırmadan önce bir dermatolog veya plastik cerrah gibi uzman bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir. Uzman, prosedürün sizin için uygun olup olmadığını değerlendirebilir ve olası riskler hakkında sizi bilgilendirebilir.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.