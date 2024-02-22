Oyuncu Selen Soyder'i yıkan haber

Son olarak TRT1 kanalında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Selen Soyder'in annesi, vefat etti.

Anne acısıyla kahrolan ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Daha sonra annesinin cenaze bilgilerini paylaşan Soyder "Merhumenin cenazesi salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacak olup Çeşme Çakabey Kabristanı'na defnedilecektir" dedi.