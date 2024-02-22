- Magazin

Oyuncu Selen Soyder'i yıkan haber

Uzun süredir hastalıkla mücadele eden başarılı oyuncu Selen Soyder'in annesi Behice Yazıcı, 8 yıl süren bir hastalık sonrasında yaşamını yitirdi. Yazıcı'nın cenazesi, bugün İzmir'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlanacak

Oyuncu Selen Soyder'i yıkan haber mask

Son olarak TRT1 kanalında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Selen Soyder'in annesi, vefat  etti.

Anne acısıyla kahrolan ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu  bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Daha sonra annesinin cenaze bilgilerini paylaşan Soyder "Merhumenin cenazesi salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kaldırılacak olup Çeşme Çakabey Kabristanı'na defnedilecektir" dedi.

Oyuncu Selen Soyder'i yıkan haber

# selen soyder, anne, Vefat, bir, etti, son, Cenaze

22 Şub 2024 - 09:42 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL