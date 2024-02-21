Balık burcununu uğurlu taşı safir

Mart ayının ‘şans taşı’ olarak bilinen, bilgeliğin, cesaretin, sembolü Safir, Ariş Pırlanta’nın şık tasarımlarıyla bahara sıcacık bir giriş yapıyor. Balık burcunun da taşı olan safirin büyüleyen mavi rengi, derin duyguları ifade etmenin yanında negatif enerjiyi pozitife dönüştürüyor. Ariş Pırlanta ayrıca Balık burcunda doğanlar için balık sembollü harika seçenekler sunuyor.

Nazara Karşı Etkili Taş: Safir

Balık Burcunun uğurlu taşlarından biri olan safirin birçok olumlu özelliği bulunuyor. Safir taşı, nazar gibi kötü enerjilerden korunmak amacıyla da kullanılıyor. Uğursuzluktan, kötü şanstan ve nazardan korunmak için birçok mücevher seven kadınların tercihi “Safir Taşlı” takılar olacak.

Bilgeliğin ve Cesaretin Sembolü

Bilgeliğin taşı olarak öne çıkan safir, zihni sakinleştirir ve odaklanmayı sağlar. Kullanıcıların hayatına dürüstlük, netlik, cesaret gibi birçok pozitif enerjiyi de çekmek isteyenler için ideal bir taştır. Ortamdaki negatif ve toksik enerjileri arındırma özelliği bulunan Safir taşının enerjisinin yanında mavinin en güzel tonunu taşıması ile de mücevhere ayrı bir ışıltı katıyor.

Ariş Pırlanta’nın her biri özenle hazırlanmış pırlantalı safir tasarımları ve balık sembollü takıları Balık burcunda doğanlar için harika bir hediye olacak.