Dün akşam saatlerinde Hatay’da yaşanan ilginç ve tehlikeli bir olay, Navigasyon sistemlerinin güvenilirliğini bir kez daha sorgulattı. Navigasyon kullanan bir vatandaş, sistemin yönlendirmesiyle yıkımı yapılan bir binanın boş arazisine uçtu. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, sürücü Navigasyonun önerdiği güzergâhı takip etti. Ancak sistemin yönlendirdiği yolun sonunda, daha önce yıkılmış bir binanın enkaz alanı bulunuyordu. Yeterli uyarı levhası ya da engelleyici unsurun olmaması nedeniyle araç kontrolünü kaybederek boşluğa düştü.

Yaşanan bu olay, Navigasyon sistemlerinin ne kadar güvenli olduğu sorusunu yeniden gündeme getirirken, daha önce de dünyanın farklı yerlerinde benzer vakalar yaşanmış; sürücüler denize, göle hatta merdiven boşluklarına yönlendirilmişti.

Navigasyon Ne Kadar Güvenli?

Günümüzde pek çok sürücü, özellikle bilmediği bölgelerde yol bulmak için Navigasyon uygulamalarına güveniyor. Bu sistemler genellikle en kısa ve en az trafik olan yolları tercih edilmesine neden oluyor. Ancak güncellenmemiş haritalar, yeni yapılan ya da kapanan yollar, inşaat sahaları gibi detaylar zaman zaman bu sistemlerin yanıltıcı olmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, Navigasyon kullanımının hayatı kolaylaştırdığını ancak körü körüne güvenmenin tehlikeli olabileceğini belirtiyor.

Navigasyo'nun verdiği yönlendirmelerin yanında, çevresel uyarı levhaları, trafik işaretleri ve sürücü dikkati de mutlaka devrede olmalı.