İzmir'de yaşayan Melekşah Güzel (56) ve Alev Celep (50), hayatlarının ikinci baharında üniversiteli oldu. Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan ve aynı hayali paylaşan Güzel ve Celep, mezun olduktan sonra gazetecilik mesleğini yapmayı istediklerini söyledi.

Kentte yaşayan emekli aşçı Melekşah Güzel ve esnaf Alev Celep, hayalleri olan gazetecilik mesleğini yapmak için 2 yıl önce üniversite sınavına girerek, EÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazandı. Aynı hayali paylaşan Güzel ve Celep, okulda tanışarak yakın arkadaş oldu. İkisi de 2 çocuk annesi olan Melekşah Güzel ve Alev Celep, mezun olduktan sonra gazetecilik mesleğini yapmayı hedefliyor.

'BİR GÜN OKURSAM GAZETECİ OLACAĞIM DEDİM'

Erzurum'un bir köyünde ilkokulu okuduğunu, sonra okuma imkanı bulamadığını dile getiren Melekşah Güzel, "19 yaşında evlenip İstanbul'a geldim. 43 yaşında çalışırken ortaokulu açıktan bitirdim. Sonra liseyi bitirdim ve üniversite ile aramda bir sınav kaldı. Üniversiteye hazırlık sürecimde kızım bana çok destek oldu, ilk öğretmenim kızım diyebilirim. 3 sene hazırlandım. Kızımı daha önce Ege Üniversitesi'ne kayda getirmiştim, 2 sene önce ise kızım beni kayda getirdi. Çok mutluyum, içimde ukdeydi okumayı çok istiyordum" dedi.

Okumanın yaşı olmadığını belirten Güzel, "Ben de buna bir örneğim. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkes bunu başarabilir. Ben kendi ütopyamı yarattım. Gençlerle aynı sıraları paylaşmak, onların enerjileri, pozitifliği bana çok şey katıyor. Onlardan çok şey öğrendim, belki ben de onlara bir şeyler kattım. Bölümü isteyerek seçtim, gazetecinin toplum için çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Uğur Mumcu hayranıyım, o benim için referans. 'Bir gün okursam gazeteci olacağım' dedim. Okul bittikten sonra mesleğimi yapmak istiyorum" diye konuştu.

Güzel, "EÜ'nün kapısından girdiğimde herkesin yaşı 18-20'ydi, bir hafta sonra Alev'i gördüm çok mutlu oldum. Alev ile çok iyi bir arkadaşlığımız oldu. Birbirimize gelir, gider olduk. Birlikte kurslara katılıyoruz, hayatı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAYALİM GAZETECİ OLMAKTI, 52 YAŞINDA GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIM'

Okumayı çok istediğini ancak 19 yaşında evlendiği için bunu yapamadığını dile getiren Alev Celep ise "2 kızım var, onları üniversiteyi yerleştirdikten sonra izlediğim 'Nadide Hayat' filmi üzerine neden olmasın ile başlayan bir hikayem var. Filmde, 'Bu hayatı hep başkaları için yaşadım artık kendim için yaşamak istiyorum' repliğini duymam sonrasında 'Hadi Alev sen de yaparsın' dedim. Okumaya karar verdim, üniversite sınavına girdim. Birinci tercihim olan gazetecilik bölümünü kazandım, dünyalar benim oldu, hayalime kavuştum. Hep okumak istediğim bir meslekti, araştırmayı çok seviyorum. Tam benlik bir meslek. 17 yaşında hayalim gazeteci olmaktı, 52 yaşında bunu gerçekleştirmiş olacağım. Mezun olduktan sonra gazetecilik yapmak istiyorum. Şimdi imkan sunulsa hemen başlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşının ileride olmasının okurken bazı dezavantajlara neden olduğunu aktaran Celep, "Öğrencilerin haklarına tam olarak sahip olamıyoruz. Ulusal staj programlarına yaşımdan ötürü başvuramıyorum. Mecburi stajlarımızı yaşımızdan ötürü kabul edip etmeyecekleri bizim için soru işareti" dedi.

Okula başladığında sınıftakilerin çocuğu yaşında olduğunu gördüğünü belirten Alev Celep, “Beni kabul edecekler mi diye düşünürken Melekşah'ı gördüm, şükrettim. Kendime kafa dengi bir arkadaş buldum, 2 senedir çok güzel devam eden bir dostluğumuz var" dedi.

'ÖĞRENCİLERE ROL MODEL OLUYORLAR'

EÜ Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şadiye Deniz, "Melekşah ve Alev'i sınıfta ilk gördüğüm zaman şaşırmadım. Daha önce de yaş almış, hayatta daha uzun yaşamış öğrencilerimiz olmuştu. Hayatta daha uzun yaşamış kişilerin durağanlık içerisine girmesini bekliyoruz ama onlar durağanlığı değil, üretkenliği, hayallerinin peşinden gitmeyi, kendilerini gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Akademik başarıları da çok iyi, çok mutluyum, saygı duyuyorum. Kampüsümüz böyle öğrencilerimize yeni ve mümkün bir hayat sunuyor" diye konuştu.