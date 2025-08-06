İsrail basınından Haaretz gazetesi, transfer iptalinin arkasında sosyal medya tepkileri olduğunu öne sürdü. Haberde, “Alman kulübü, Gazze karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle İsrailli forvetin transferini iptal etti. Fortuna Düsseldorf, Weissman’ı transfer etmeyeceğini, kararın duyulmasından sadece birkaç saat sonra taraftar tepkileri üzerine açıkladı.” denildi.

Daha önce La Liga ekiplerinden Granada forması giyen Shon Weissman, dün itibarıyla Fortuna Düsseldorf’a transfer olması bekleniyordu. Ancak sosyal medyada yükselen tepkiler ve oyuncunun geçmişteki siyasi içerikli paylaşımları, transfer sürecini doğrudan etkiledi.

Shon Weissman Kimdir?

1996 doğumlu olan Shon Weissman, İsrail Milli Takımı'nın da formasını giyiyor. Kariyerinde Wolfsberger AC, Real Valladolid ve Granada gibi Avrupa kulüplerinde oynadı. Golcü oyuncu, agresif oyun stili ve güçlü fizik yapısıyla tanınıyor.