Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Kömür köyünde, geçmişi 450 yıl öncesine dayanan Kemah tuzu üretimi, 40 dereceyi bulan sıcaklıkta aralıksız devam ediyor. Coğrafi işaret belgesi ile tescillenen ve asırlardır geleneksel yöntemlerle üretilen bu doğal tuz, hem lezzeti hem de raf ömrü uzatma özelliğiyle öne çıkıyor.

Kemah ilçe merkezine 4 kilometre mesafede yer alan ve Osmanlı döneminde Ermeniler tarafından işletilen tuz ocağı, bir dönem Tuz İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermişti. Günümüzde özel bir işletme tarafından işletilen tuzla, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılıyor.

Evliya Çelebi'nin ‘Seyahatname’ eserinde de övgüyle bahsettiği Kemah tuzlasında, yaklaşık 100 metre derinlikteki bir tünelden çıkan tuzlu su, 150’ye yakın gölet ve havuzda buharlaştırılarak tuza dönüştürülüyor. 60 bin metrekarelik geniş bir alanda kurulu olan üretim sahasında sıcak havaların etkisiyle verimli bir sezon yaşanıyor.

“Dünyanın En Sağlıklı Tuzu”

İşletme sahibi Metin Tanrıkulu, Kemah tuzunun en büyük farkının kaynak tuzu olması olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Dağdan süzülerek gelen tuzlu su, kaya tuzunu yalayarak kilometrelerce yol alıyor ve ağır metallerden arınmış olarak yüzeye çıkıyor. Bu doğal süreç, tuzun saflığını ve kalitesini artırıyor. Ardından güneşle kurutma yöntemiyle üretim yapıyoruz. Bu iş için özel olarak 20 bin metrekarelik cam seralar kurduk. Domates serası her yerde var ama tuz serası sadece Kemah'ta."

Tanrıkulu, yıllık üretimin hava koşullarına bağlı olarak 1.500 ile 2.000 ton arasında değiştiğini belirterek, yeni yatırımlarla ihracata da başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kemah Tuzu Nerelerde Kullanılıyor?

Özellikle Erzincan tulum peyniri, yayla peynirleri ve salamura işlemlerinde tercih edilen Kemah tuzu; Erzincan başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gönderiliyor. Doğal yapısı ve katkı maddesi içermemesi sayesinde sağlıklı yaşam ve organik gıda tercih eden tüketicilerin gözdesi haline gelmiş durumda.