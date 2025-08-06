İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden yaptığı paylaşımda İstanbul’daki kreş yatırımlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne ait X (eski Twitter) hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, kentte 16 yeni kreşin daha hizmete açılacağını bildirdi.

"Cezaevindeyken yakından takip ettiğim konulardan biri de yapımı devam eden kreşlerimiz. İstanbul'un çocuklarına verdiğimiz sözler her şeyden daha kıymetli. 2019’da sıfır olan kreş sayısı, 113’ten 129’a yükseliyor. 16 yeni kreş daha açıyoruz. Ben çok mutlu oluyorum bu haberleri alınca, siz de mutlu olun."

ifadelerine yer veren İmamoğlu, sosyal hizmet projelerinin cezaevi sürecinde dahi öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

İstanbul’da Kreş Sayısı 6 Yılda 129’a Çıktı

İBB’nin 2019 yılından bu yana sosyal hizmet odaklı yatırımlarına ağırlık verdiği biliniyor. Göreve geldiğinde sıfır olan İBB'ye ait kreş sayısını 113’e çıkaran yönetim, yeni açıklamayla birlikte bu sayıyı 129’a yükseltmiş oldu. Bu kapsamda 16 yeni kreşin daha yapımının tamamlandığı ve hizmete alınacağı duyuruldu.

Kreş projeleri, İstanbul’da çalışan annelere destek sağlarken, okul öncesi eğitim hizmetlerinin yaygınlaşması açısından da büyük önem taşıyor.

Cezaevinden Siyasi Mesaj: Sosyal Belediyecilik Sürecek

Tutuklu bulunmasına rağmen projeleri takip ettiğini belirten İmamoğlu’nun bu açıklaması, hem siyasi bir duruş hem de sosyal belediyecilik anlayışının devam edeceği mesajı olarak yorumlandı. 2025 seçimlerine doğru giderken, özellikle çocuklar ve kadınlara yönelik hizmetlerin ön plana çıkarılması dikkat çekiyor.

Cezaevindeyken yakından takip ettiğim konulardan biri de yapımı devam eden kreşlerimiz. İstanbul'un çocuklarına verdiğimiz sözler her şeyden daha kıymetli. 2019’da sıfır olan kreş sayısı, 113’ten 129’a yükseliyor. 16 yeni kreş daha açıyoruz. Ben çok mutlu oluyorum bu haberleri… pic.twitter.com/xXJHCmYLw0 — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) August 6, 2025