Bir süredir cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra’nın doğum gününü sosyal medya üzerinden yayımladığı duygusal bir mesajla kutladı. Mesajında hem özlemi hem de birlikte geçirilemeyen zamanların yarattığı burukluğu dile getiren Çalık, "Beş aydır ayrı düşmenin ne demek olduğunu en çok sen ve çocuklarımız biliyor" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Murat Çalık, doğum günü nedeniyle eşi Zehra’ya hitaben kaleme aldığı mesajda şu sözleri kullandı:

“Beş aydır süren haksız bir ayrılığın içinde; can yoldaşım, hayat arkadaşım Zehra’nın doğum günü. Beş aydır ayrı düşmenin, sıkıntılarla boğuşmanın, özlemin ne demek olduğunu en çok sen ve çocuklarımız biliyor… İyi ki doğdun Zehra. İyi ki yol arkadaşım sensin. Nice doğum günlerini birlikte, özgürce kutlayacağımız güzel günlere…”

diyerek cezaevinden seslendi.