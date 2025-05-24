Beypazarı Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü, 1000 kişi kapasiteli tam donanımlı spor salonunun yapıldığını bildirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Lal, yapımı süren salonda incelemelerde bulundu.

Salonda 4 antrenman sahası, 100 kişi kapasiteli toplantı salonu, fitness salonu ve idari birimlerin yer aldığını aktaran Lal,

"Hep birlikte el ele vererek böyle bir eseri Beypazarı’na kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Yapılan işleri aşama aşama yerinde gördük ve ilgili firmanın mühendisinden inşaatın durumu hakkında bilgiler aldık. Umudumuz, taahhüt edilen sürede tamamlayıp sporseverlerin, Beypazarı gençliğinin hizmetine böylesi bir eseri kazandırmak olacaktır." ifadelerini kullandı.