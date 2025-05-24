İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Ç.A. ve M.D.Ç. ile ulusal düzeyde aranan H.D.’nin Almanya ve Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında üç önemli iadenin gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamaya göre; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle aranan Ç.A., Almanya'da yakalandı. "Reşit olmayan kişiye cinsel saldırı" suçundan kırmızı bültenle aranan M.D.Ç. ise Hırvatistan’da gözaltına alındı. Ayrıca, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etmek" suçundan ulusal düzeyde aranan H.D. de Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi.

Bakan Yerlikaya, uluslararası suçluların izini süren ve yakalanmasını sağlayan tüm kurumlara teşekkür ederek, “Suçluların peşini asla bırakmayacağız. Uluslararası iş birliklerimiz sayesinde adaletin tecellisi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” mesajını verdi.