Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kurbanlıklarını almaya başladı. Türkiye’nin hemen her yerinde kurban kesimleri yapılırken, ortaya çıkan kurban atıkları çevre kirliliğine ve kötü koku gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bu duruma karşı önlem alan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kurban Bayramı süresince oluşan atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için özel bir uygulama başlattı.

Yeni başlatılan bu uygulamaya göre vatandaşlar, kurban atıklarını ücretsiz olarak teslim edebilecekleri bir hizmetten faydalanabilecek. Atıklar, kapalı araçlarla toplanarak Sincan Çadırtepe Katı Atık Entegre Tesisi'ne ulaştırılacak ve burada çevre dostu yöntemlerle işlenecek. Yetkililer, halk sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla atıkların sızdırmaz poşetlerde getirilmesi gerektiğini özellikle vurguladı.

TESLİMAT ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ!

Bu uygulama hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 0537 953 33 31 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilirken, Göçler Mahallesi, Göçler Kümeevi No: 237 Ayaş (Yenikent - Temelli Yolu, Zir Vadisi 7. km, ITC Katı Entegre Tesisi) adresinden de atıklarını ulaştırabilirler.

Doğayı korumak ve kurban atıklarının doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamak isteyen vatandaşlar bu hizmetten faydalanarak hem çevreye katkı sunabilir hem de sağlıklı bir bayram süreci geçirebilir.