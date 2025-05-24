Haymana Spor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Kulüp Başkanı Evren Öz ve teknik heyet, şampiyonluk kupasıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Koç: “Mansur Başkanımız Her Zaman Yanımızda Oldu”

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Başkanımız bizlere, takımımıza hep destek oldu, yanımıza oldu. Bundan sonra da bu desteğin süreceğine inanıyoruz. Bizler de şampiyon kızlarımızla ve kupamızla kendisine bir teşekkür ziyaretinde bulunduk. Bir kez daha şahsım ve Haymanalılar adına Başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yavaş: “Çok Mutlu Olduk, Gurur Duyduk”

Ziyarette konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, Haymana Spor Kadın Futbol Takımı’nın başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Yavaş, “Bir Ankaralı olarak çok mutlu olduk. Başarılarından ötürü kızlarımızı, teknik ekibimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyoruz. 1. Ligde de başarılı olacaklarına, kalıcı olacaklarına inanıyoruz. Bizler de destek vermeye, yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi.