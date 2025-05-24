AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) karton bardak alımlarına ilişkin sert iddialarda bulundu. Gökçek, belediyenin cenazelerde kullanılmak üzere aldığı karton bardaklar üzerinden usulsüzlük yaptığını öne sürerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Cenazeler Üzerinden Rant Sağlanıyor” İddiası

20 Mayıs’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Gökçek, konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Başkent Millet Bahçesi önüne bir TIR getirerek kamuoyuna seslenen Gökçek, belediyenin 5 TIR’la 140 milyon adet karton bardağı taşıdığını söylemesinin fiziki olarak imkânsız olduğunu ifade etti.

Gökçek: “ABB’nin Açıklaması Gerçeği Yansıtmıyor”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “5 TIR dolusu bardak muhtarlıklara dağıtıldı” açıklamasını eleştiren Gökçek, “47 bin koliyi 5 TIR’la taşıdıklarını söylüyorlar. Arkada görmüş olduğunuz TIR'ımız 4 kapaktan oluşmaktadır. Her bir kapağı 150 adet koli almaktadır. Yani toplamda 600 koli kapasitesindedir. 5 TIR ile en fazla 3 bin koli taşınabilir. Ama ABB, 47 bin koli taşıdığını iddia ediyor. Bu, akıl ve fizik kurallarına aykırıdır” dedi.

“ABB 108 TIR Malzemeyi 5 TIR’A Sığdırdığını İddia Ediyor”

Gökçek açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, 140 milyon tane bardağı 5 TIR'a sığdırdığını söylüyor. Fiziken bu imkansızdır. Ayrıca 600 ton da çöp torbası vardır. Biz Sayın Mansur Yavaş'a diyoruz ki 108 TIR malzeme var. Eğer 108 TIR malzemeyi, 5 TIR'la taşıdıklarını söylüyorlar ise buradaki soygun çok açık ve net bir şekilde ortadadır. Çünkü 5 TIR'ın içerisine girebilecek sayı 3 bin adettir. 47 bin sayısı nerededir? 3 bin sayısı nerededir? Bunu buraya sığdırabilmeniz mümkün değildir."

“Geceleri Nasıl Rahat Uyuyorsunuz?”

Gökçek, açıklamasının sonunda ise duygusal bir vurgu yaparak, cenazeler üzerinden yolsuzluk yapıldığını şu sözlerle dile getirdi:

“Cenazelere şehitlerimiz geliyor. Annelerimiz, babalarımız, en yakınlarımızı kaybediyoruz. Gözyaşı içerisinde bu cenazelerde duruyoruz ama maalesef bu sırada arka tarafta ‘Cenazelerde kullanacağız’ diye ceplerini dolduranlar var. Allah aşkına siz geceleri nasıl rahat yatıyorsunuz? Ben cenazemi taşırken siz arka tarafta karton bardaklardan vurgun yapıyorsunuz. Sayın Mansur Yavaş'a da zerre kadar haksızlık yapmamak için özellikle bu TIR'ı getirdim ki herkesin gözü önünde işler ortaya çıksın.”